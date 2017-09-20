Кабинет Министров одобрил концепцию развития e-управления

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского правительства. По словам главы Кабмина, ІТ-сектор - это одна из точек роста экономики Украины. Кроме того, когда государство перейдет на е-технологии это станет одним из стимулов для развития данного сектора.

"К концу года будем иметь 100 электронныхуслуг, будет мобильная идентификация - так откроем доступ к еще большему спектру услуг", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом лидер правительства заверил, что в данный момент нужно создать единую среду - и для этого необходима политическая воля. В частности, для этого надо встать на сторону будущего, а не оставаться в прошлом.

"Заработает электронная мобильная идентификация MobileID и автоматический обмен данными между реестрами согласно лучшим практикам ЕС", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Наблюдательный совет национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" будет обновлен в рамках реформы. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.