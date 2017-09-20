09:32 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду рассмотрят повышение пенсий

Верховная Рада Украины в среду, 20 сентября, планирует начать рассмотрение законопроекта о повышении пенсий.

Депутаты в среду рассмотрят повышение пенсий

Как сказано в повестка дня, опубликованной на сайте украинского парламента, народные депутаты сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Кроме того, в первом чтении Рада рассмотрит внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий.

Также сегодня планируется рассмотреть изменения в Таможенный кодекс относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа, а также в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности КСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины во вторник, 19 сентября, отказалась работать 20 сентября до завершения рассмотрения всех поправок к законопроекту №6232 об урегулировании деятельности нового Верховного Суда.


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