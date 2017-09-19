Встреча Лавров-Тиллерсон: чего ожидать

Об этом передает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно информации службы, главными темами обсуждения станут вопросы, связанные с усилением "ядерных" амбиций КНДР и Ирана, ситуация в Сирии, а также традиционные пункты, по которым линия взаимоотношений Россия-США может получить "разрядку".

Встреча пройдет за закрытой дверью без СМИ.

Также представители стран могут обсудить вопрос выдачи виз в обоюдном направлении, так как недавние скандалы с закрытием консульств подпортили и без того не "теплые" отношения двух государств.

Ожидается, что Лавров может вновь поднять вопрос об отмене санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в контексте сирийского вопроса Тиллерсон выразил недовольство участием Ирана в недавних переговорах в Казахстане.