Великобритания продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европола

Великобритания предлагает продолжать сотрудничество с ЕС в рамках Европола. Об этом передает пресс-служба британского правительства в опубликованной концепции нового договора о сотрудничестве в области безопасности.
Согласно информации ведомства, страна настаивает на том, чтобы продолжить совместную работу по правоохранительной деятельности для борьбы с угрозами терроризма и поиску опасных преступников.
Выход Британии из ЕС не меняет того факта, что уровень преступности уменьшится, однако сохранение Британии в Европоле лишь увеличит общую безопасность в европейском регионе.
Среди ключевых целей новой концепции:
- защита безопасности британских граждан и отстаивания справедливости в самой Британии и странах ЕС;
- поддержка тесных партнерских между Британией и 27 странами-членами ЕС;
- защита верховенства права.
Отныне в стране будут созданы новые институты власти, функциональность которых будет обеспечивать исключительно Великобритания.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза.