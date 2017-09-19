Великобритания продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европола

Согласно информации ведомства, страна настаивает на том, чтобы продолжить совместную работу по правоохранительной деятельности для борьбы с угрозами терроризма и поиску опасных преступников.

Выход Британии из ЕС не меняет того факта, что уровень преступности уменьшится, однако сохранение Британии в Европоле лишь увеличит общую безопасность в европейском регионе.

Среди ключевых целей новой концепции:

- защита безопасности британских граждан и отстаивания справедливости в самой Британии и странах ЕС;

- поддержка тесных партнерских между Британией и 27 странами-членами ЕС;

- защита верховенства права.

Отныне в стране будут созданы новые институты власти, функциональность которых будет обеспечивать исключительно Великобритания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза.