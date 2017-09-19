В Израиле США разместили противоракетный корпус

Согласно информации источника, на базе будут находиться от 10 до 15 солдат, преимущественно офицеров противоракетных войск.

Израильское руководство уверено, что это определенный сигнал для соседних стран, что в случае агрессии, страна будет готова нанести ответный удар.

Бригадный генерал Цвик Хаимович считает, что государство сможет спокойно существовать только тогда, когда ее обороноспособность будет обеспечивать максимальную безопасность для ее граждан.

Израиль совместно с США разработали многоуровневую систему противоракетной обороны, которая рассчитана как на защиту от баллистических межконтинентальных ракет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военной базе в Сирии.