10:40 19.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Уровень ксенофобии в Украине вырос в несколько раз

В отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости при Совете Европы говорится, что в Украине начиная с 2014 года вырос уровень ксенофобии.

Уровень ксенофобии в Украине вырос в несколько раз

Об этом передает DW.

Согласно опубликованной информации, в Украине начиная с 2014 года усилились гонения на представителей ЛГБТ-сообщества.

Отмечается, что дискриминации поддаются и представители этнической группы ромов. Ромских детей чаще выгоняют со школы, избивают и запугивают одноклассники.

В СЕ подчеркнули, что программа принятая в 2013 году по поводу защиты ромов, до сих пор не была профинансирована, а большинство ее положений не имплементированы.

Также на фоне российской агрессии на востоке Украины усилилось противостояние церквей, в зависимости от лояльности Киеву или Москве.

На востоке Украины к дискриминации групп населения добавились и внутренне перемещенные лица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором принимают участие около тысячи активистов.


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