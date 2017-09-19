Уровень ксенофобии в Украине вырос в несколько раз

Об этом передает DW.

Согласно опубликованной информации, в Украине начиная с 2014 года усилились гонения на представителей ЛГБТ-сообщества.

Отмечается, что дискриминации поддаются и представители этнической группы ромов. Ромских детей чаще выгоняют со школы, избивают и запугивают одноклассники.

В СЕ подчеркнули, что программа принятая в 2013 году по поводу защиты ромов, до сих пор не была профинансирована, а большинство ее положений не имплементированы.

Также на фоне российской агрессии на востоке Украины усилилось противостояние церквей, в зависимости от лояльности Киеву или Москве.

На востоке Украины к дискриминации групп населения добавились и внутренне перемещенные лица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором принимают участие около тысячи активистов.