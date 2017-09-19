12:50 19.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100174105:roman

Украинцы могут попрощаться с дешевыми ценами на сигареты

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект о повышении цен на табачные изделия в размере 20 процентов от акцизных сборов.

Украинцы могут попрощаться с дешевыми ценами на сигареты

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Такой законопроект №7110-1 был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2017 года.

Сообщается, что порог акцизного сбора планируют поднимать постепенно до размера в 60 процентов. 

В 2018 году - прогнозный индекс потребительских цен 11 процентов и дополнительно на 17 процентов, а в последующие годы - на 20 процентов.

Планируется забирать около 90 евро с 1000 сигарет на акцизных сборах.

На данный момент эта цена составляет почти 600 гривен за 1000 штук.

Таким образом, правительство планирует сократить количество курильщиков в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Одесчине изъята партия контрабандных сигарет на три миллиона гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив