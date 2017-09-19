Украинцы могут попрощаться с дешевыми ценами на сигареты

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект о повышении цен на табачные изделия в размере 20 процентов от акцизных сборов.
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Такой законопроект №7110-1 был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2017 года.
Сообщается, что порог акцизного сбора планируют поднимать постепенно до размера в 60 процентов.
В 2018 году - прогнозный индекс потребительских цен 11 процентов и дополнительно на 17 процентов, а в последующие годы - на 20 процентов.
Планируется забирать около 90 евро с 1000 сигарет на акцизных сборах.
На данный момент эта цена составляет почти 600 гривен за 1000 штук.
Таким образом, правительство планирует сократить количество курильщиков в Украине.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Одесчине изъята партия контрабандных сигарет на три миллиона гривен.