23:27 19.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 19 сентября, в Нью-Йорке провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС, - Порошенко

Во время встречи глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского союза в вопросе освобождения украинских политических заключенных. Как сообщает пресс-служба Администрации президента, разговор прошел на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Президент Украины сообщил Могерини о развитии ситуации на Донбассе, а также состоянии имплементации Минских договоренностей. При этом Порошенко рассказал об инициативе Украины по развертыванию на оккупированном Донбассе миротворцев ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко обсудил вопрос миротворцев ООН на Донбассе также с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.


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