Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС, - Порошенко

Во время встречи глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского союза в вопросе освобождения украинских политических заключенных. Как сообщает пресс-служба Администрации президента, разговор прошел на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Президент Украины сообщил Могерини о развитии ситуации на Донбассе, а также состоянии имплементации Минских договоренностей. При этом Порошенко рассказал об инициативе Украины по развертыванию на оккупированном Донбассе миротворцев ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко обсудил вопрос миротворцев ООН на Донбассе также с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.