Трамп призвал противостоять угрозам суверенитету Украины

При этом он призвал отвести угрозу суверенитету всех государств - от Украины до Южно-Китайского моря. С таким призывом во вторник, 19 сентября, выступил президент США с требуны Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.

Как написал на своей страничке в Тwitter пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, Трамп подчеркнул необходимость отстаивать уважение к границам.

Он также пообещал, что теперь армия США будет "сильнее, чем когда-либо".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября 2017 года, выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Его выступление запланировано на 18:45 по киевскому времени.