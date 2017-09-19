Страны ООН готовы поддержать реформу Организации

Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили об этом в Декларации о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации. Они призвали главу Организации Антониу Гутерриша возглавить реформу.

Текст документа, который состоит из десяти пунктов, размещен на сайте американской дипломатической миссии при ООН. В ней в частности сказано, что страны, подписавшие Декларацию и выразили уверенность в реформаторской инициативе Генерального секретаря Антониу Гутерриша. 142 страны обязуются поддерживать Генсекретаря в укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций Организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов", - говорится в документе.

Кроме того, государства-члены обязуются "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН", "оказывать поддержку главе Организации в разработке политики в области управления людскими ресурсами, которая позволит ООН продолжить привлекать, развивать и сохранять высокоэффективных сотрудников, а также будет содействовать гендерному равенству и географическому разнообразию".

В последнем пункте подчеркивается, что подписавшие документ страны признают, что каждое "государство несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", а также заявляется о признании "роли ООН в создании платформы для партнерства в интересах обеспечения глобального устойчивого развития"

В понедельник по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Дональд Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил, что руководство ООН должно изменить принципы работы и уменьшить бюрократию в организации.