США увеличит оборонный бюджет на 2018 год

Сенат США принял закон, согласно которому оборонный бюджет будет увеличен на до 692 млрд долларов. Об этом передает DW.
По информации источника, основная часть суммы поступит на счет Пентагона - 610 млрд, остальные 60 млрд пойдут на финансирование военных миссий, вроде тех, что находятся в Афганистане.
Кстати, в законе есть и финансирование программ европейской безопасности с американскими союзниками.
Программа направлена на сдерживание российской агрессии, которую американская сторона обязуется выполнять.
Правда Палата представителей Конгресса США пересмотрела несколько пунктов проекта бюджета на 2018 год, а потому его еще раз пересмотрят в обеих палатах.
Ранее президент Трамп заявлял о необходимости срочного увеличения расходов бюджета на военные нужды.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины.