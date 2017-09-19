США увеличит оборонный бюджет на 2018 год

По информации источника, основная часть суммы поступит на счет Пентагона - 610 млрд, остальные 60 млрд пойдут на финансирование военных миссий, вроде тех, что находятся в Афганистане.

Кстати, в законе есть и финансирование программ европейской безопасности с американскими союзниками.

Программа направлена на сдерживание российской агрессии, которую американская сторона обязуется выполнять.

Правда Палата представителей Конгресса США пересмотрела несколько пунктов проекта бюджета на 2018 год, а потому его еще раз пересмотрят в обеих палатах.

Ранее президент Трамп заявлял о необходимости срочного увеличения расходов бюджета на военные нужды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины.