09:52 19.09.2017 | Политика | Новости
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США направят в Афганистан дополнительный контингент военных

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Пентагон отправит в Афганистан еще 3 тыс военных. Об этом передает Deutsche Welle.

США направят в Афганистан дополнительный контингент военных

Согласно информации издание, указ об отправке уже подписан Мэттисом, а потому ожидается только одобрение со стороны президента.

В Афганистане США уже который год пытаются восстановить стабильность, противостоя радикальной террористической организации "Талибан" и помогая войскам легитимного правительства установить контроль над весомой частью территорий, подконтрольных боевикам.

На данный момент на территории страны находятся более 11 тыс американских военных, техника и ВВС США.

В бюджете на 2018 год заложено более 60 млрд долларов на финансирование иностранных военных миссий. Большая часть денег выделена как раз на подготовку и оплату американского корпуса в Афганистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал новую стратегию по урегулированию конфликта в Афганистане.


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