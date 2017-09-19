США направят в Афганистан дополнительный контингент военных

Согласно информации издание, указ об отправке уже подписан Мэттисом, а потому ожидается только одобрение со стороны президента.

В Афганистане США уже который год пытаются восстановить стабильность, противостоя радикальной террористической организации "Талибан" и помогая войскам легитимного правительства установить контроль над весомой частью территорий, подконтрольных боевикам.

На данный момент на территории страны находятся более 11 тыс американских военных, техника и ВВС США.

В бюджете на 2018 год заложено более 60 млрд долларов на финансирование иностранных военных миссий. Большая часть денег выделена как раз на подготовку и оплату американского корпуса в Афганистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал новую стратегию по урегулированию конфликта в Афганистане.