22:32 19.09.2017 | Политика | Новости
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Российская делегация покинула заседание Генассамблеии ООН перед выступлением Грибаускайте

Российская делегация во вторник, 19 сентября, покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Российская делегация покинула заседание Генассамблеии ООН перед выступлением Грибаускайте

При этом они ушли перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая была стала 14-м по счету оратором. Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу российской агрессии.

В частности, она заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017", которые сейчас проходят, являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.

Напомним, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи приходится на эту неделю. Общеполитическая дискуссия началась 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. При этом он призвал отвести угрозу суверенитету всех государств - от Украины до Южно-Китайского моря. С таким призывом во вторник, 19 сентября, выступил президент США с трибуны Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.


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