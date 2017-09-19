Российская делегация покинула заседание Генассамблеии ООН перед выступлением Грибаускайте

При этом они ушли перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая была стала 14-м по счету оратором. Все свое выступление президент Литвы посвятила вопросу российской агрессии.

В частности, она заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017", которые сейчас проходят, являются отработкой Кремлем сценария нападения на своих соседей.

Напомним, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи приходится на эту неделю. Общеполитическая дискуссия началась 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости противостоять угрозам суверенитету Украины. При этом он призвал отвести угрозу суверенитету всех государств - от Украины до Южно-Китайского моря. С таким призывом во вторник, 19 сентября, выступил президент США с трибуны Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.