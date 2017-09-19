Правительство пообещало погасить задолженность по зарплате перед медиками до конца года

По словам полицейских, правительство заверило, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года. По состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность составляет 81,7 млн гривен.

Отмечается, чтобы предотвратить возникновение задолженностей, которые систематически случаются в конце года, Минздрав подготовил проект распоряжения Кабмина, который согласован на принятие на ближайшем заседании Кабмина.

"До сих пор кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую должна медреформа", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, без принятия соответствующих законов парламентом ситуация принципиально не изменится, а дефицит и задолженность по зарплатам и в дальнейшем будут возникать ежегодно.

В настоящее время, что реформу уже поддержали представители правительства, премьер-министр Украины, президент, а также 72% граждан Украины, о чем говорят результаты опросов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.