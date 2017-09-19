Порошенко и Дуда говорили о введение миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос введения миротворческой миссии Организации объединенных наций на оккупированную часть Донбасса.
Лидеры двух стран также говорили о соблюдении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча с Дудой состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в Соединенные Штаты Америки.
При этом президенты особое внимание уделили реализации Минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Во время переговоров также речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между Украиной и Польшей, а также о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.
Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017.
Отдельно обсуждались вопросы организации визита президента Дуды в Украину до конца текущего года, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко уверен, что оружие, полученное от Соединенных Штатов Америки поможет Украине освободить Донбасс. Такое мнение он высказал во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке.