Парубий предлагает в четверг работать, пока не будут проголосованы судебная и пенсионная реформы

Вместе с тем пленарное заседание в четверг должно быть продлено до тех пор, пока народные депутаты не утвердят в целом пенсионную реформу. Такое мнение высказал сегодня председатель парламента Андрей Парубий журналистам во время брифинга в кулуарах Рады.

По его словам, сегодняшний день будет полностью посвящен поправкам к законопроекту №6232. В четверг, если увижу, что процесс движется так же медленно, я буду предлагать, чтобы мы приняли решение работать, пока не рассмотрим пенсионную реформу, - сказал спикер журналистам, добавив, что будет призывать авторов поправок ко второму чтению законопроектов, ставить на подтверждение не каждую из них.

Я надеюсь и верю, что мы в четверг завершим судебную реформу и сразу перейдем к пенсионной реформе и будем работать до тех пор, пока ее не примем, - заявил глава парламента, отметив, что ко второму чтению законопроекта, в части пенсионной реформы поступило более две тысячи поправок. Пенсионную реформу парламент должен утвердить до 1 октября, - заверил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 19 сентября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект об образовательной реформы в Украине.