Оружие США поможет Украине освободить Донбасс, - Порошенко

Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам вернуть наши территории. Такое мнение высказал во вторник утром, 19 сентября, во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства высказал сожаление, что вопрос обеспечения Украины летальным оружием все еще остается нерешенным и дискуссионным. На сегодняшний день речь идет о системе радиоэлектронной борьбы, которая предоставит миру неопровержимые доказательства преступлений России - откуда они открывают огонь, чтобы убивать наших гражданских, откуда и когда, какого калибра они подтянули запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение, - пояснил Порошенко, добавив, что это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления РФ в международном суде в Гааге.

Вместе с тем президент отметил, что Украина "далеко продвинулась" в переговорах по предоставлению оборонительного вооружения с новой администрацией США и призвал Конгресс США дать Украине оружие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Это деньги на безопасность и оборону.