ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине

Так, число наблюдателей должно вскоре быть увеличено до 800 человек – уже к марту 2018 г. Такое сообщение в рамках круглого стола распространил первый замглавы специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Согласно его словам – в ОБСЕ будут и далее наращивать число наблюдателей в Украине. Уже к марту 2018 г. число наблюдателей должно составить 800 граждан.

По словам Хуга – рост числа наблюдателей ОБСЕ произойдет при взаимодействии со странами-участницами – параллельно с деятельностью мандата.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ заметила около Донецка 40 грузовиков террористов.