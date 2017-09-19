16:43 19.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине

ОБСЕ хочет вскоре увеличить число  своих наблюдателей в Украине.

ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине

Так, число наблюдателей должно вскоре быть увеличено до 800 человек – уже к марту 2018 г. Такое сообщение в рамках круглого стола распространил  первый замглавы специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Согласно его словам – в ОБСЕ будут и далее наращивать число наблюдателей в Украине. Уже к марту 2018 г. число наблюдателей должно составить 800 граждан.

По словам Хуга – рост числа наблюдателей ОБСЕ произойдет при взаимодействии со странами-участницами – параллельно с деятельностью мандата.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ заметила около Донецка 40 грузовиков террористов.


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