Лукашенко передумал ехать в Россию в рамках учений "Запад-2017", - Турчинов

Такое решение было принято из-за дерзкого поведения российских военных по отношению к гражданам его страны. Об этом во вторник,19 сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

При этом Турчинов привел данные, согласно которым, активная фаза учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь. Это позволяет скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск, который значительно превышает официально анонсированный, - пояснил он, добавив, что по состоянию на вторник, 19 сентября, реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тысяч человек, более десяти тысяч единиц боевой техники, около ста летательных аппаратов и около 40 кораблей и подводных лодок различного класса.

В финальной части учений планировалось совместное посещение президентами Российской Федерации и Республики Беларусь одного из полигонов на территории России. Однако после ряда протестных настроений в Беларуси, связанных с вызывающим поведением российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси, - рассказал Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на российско-белорусских учениях " Запад-2017" вертолет Ка-52 выстрелил ракетами по зрителям. В результате инцидента два человека получили тяжелые ранения. При этом две машины было взорвано.