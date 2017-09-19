Кабмин сегодня рассмотрит пенсионную реформу

Такие сведения сообщаются в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.

Отметим, что председатель Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова будет в дальнейшим рассказавыть о данном законопроекте.

В то же время глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что Рада уже на этой неделе может принять во втором чтении пенсионную реформу. Таким образом, уже в следующим месяце правительство сможет поднять пенсии украинским пенсионерам, которые годами ждут этих изменений.

Напоследок украинский премьер добавил, что вопрос остается в объединении парламента для поддержки пенсионной реформы в 226 и более голосов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", успех внедрения в нашей стране реформ позволит рассчитаться с долгами. Поскольку, есть понимание того, что украинские партнеры партнеры ждут внедрения заявленных Украиной реформ, в частности, пенсионной, а также приватизации, земельных.