Главы МИД Украины и Китая подняли вопрос размещения миротворцев на Донбассе

Так, переговоры прошли в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Министр украинского МИД Павел Климкин и глава аналогичного ведомства Китая - Ван И - в рамках проведения 72-ой сессии Генассамблеи ООН обсуждали размещение миротворцев на востоке Украины.

Об этом речь идет в сообщении МИД нашей страны. Сообщается, что стороны говорили про итоги встречи президента Украины с главой КНР в Давосе, которая прошла еще в январе 2017 г. Сроки третьего заседания Комиссии по сотрудничеству Украины и Китая, а также перспективы расширения инвестиционного и торгового сотрудничества, сотрудничество международных организаций.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания намерена продолжать сотрудничество с ЕС.