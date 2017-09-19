15:19 19.09.2017 | Политика | Новости
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Главы МИД Украины и Китая подняли вопрос размещения миротворцев на Донбассе

Представители МИД двух стран недавно провели переговоры.

Главы МИД Украины и Китая подняли вопрос размещения миротворцев на Донбассе

Так, переговоры прошли в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН. Министр украинского МИД Павел Климкин и глава аналогичного ведомства Китая - Ван И - в рамках проведения 72-ой сессии Генассамблеи ООН обсуждали размещение миротворцев на востоке Украины.

Об этом речь идет в сообщении МИД нашей страны. Сообщается, что стороны говорили про итоги встречи президента Украины с главой КНР в Давосе, которая прошла еще в январе 2017 г. Сроки третьего заседания Комиссии по сотрудничеству Украины и Китая, а также перспективы расширения инвестиционного и торгового сотрудничества, сотрудничество международных организаций.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания намерена продолжать сотрудничество с ЕС.


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