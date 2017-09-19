17:39 19.09.2017 | Политика | Новости
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Для Украины дверь всегда открыта – НАТО

Для НАТО сейчас очень важно – оказывать Украине поддержку.

Для Украины дверь всегда открыта – НАТО

Так, в НАТО хотят оказать Украине помощь в реформировании и предоставлять стране для этого всяческую помощь. Такое сообщение распространил глава программы профподготовки Украина-НАТО Ове Уруп-Мэдсен – в рамках открытия учебного модуля "Внешняя политика". По его словам – для НАТО имеет значение поддержка Украины на ее пути к реформам.

Однако для Альянса важно видеть и стремление Украины вступить в НАТО. А со стороны Альянса будет оказана как финансовая помощь, так и предложены специалисты и докладчики – для решения вопросов реформ в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, зону АТО посетил бывший генсек НАТО.


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