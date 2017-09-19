Депутаты не захотели в среду работать до полного рассмотрения законопроекта о Верховном Суде

С соответствующей инициативой выступил глава парламента Андрей Парубий. По его мнению, это позволило бы парламенту перейти 21 сентября к рассмотрению пенсионной реформы.

Вместе с тем ее поддержали только 171 и 179 депутатов при минимально необходимых 226 голосов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий намерен предложить депутатам в четверг работать, пока не будут проголосованы судебная и пенсионная реформы.

Он выразил надежду и веру, что парламент в четверг завершит судебную реформу и сразу перейдет к пенсионной реформе и будем работать до тех пор, пока ее не примем.