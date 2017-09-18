09:55 18.09.2017 | Политика | Новости
100173963:Polishuk

Возле границ Латвии замечены три российских военных корабля

В Латвии в особой экономической зоне страны в понедельник утром, 18 сентября, военные зафиксировали три российских военных корабля.

Возле границ Латвии замечены три российских военных корабля

Возле своих границ латвийские военные идентифицировали российские военные корабли "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира". Об этом сообщает сайт латвийских Национальных вооруженных сил.

Других подробностей инцидента военные не уточнили. Напомним, в Беларуси 14 сентября стартовали совместные с Россией учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября.

В российском оборонном министерстве заявили, что в учениях принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих. Это, по данным ведомства, 7,2 тысяч человек от Беларуси и около 5,5 тысяч - от России.

Как сообщал УРА-Информ, глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив