Возле границ Латвии замечены три российских военных корабля

Возле своих границ латвийские военные идентифицировали российские военные корабли "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира". Об этом сообщает сайт латвийских Национальных вооруженных сил.

Других подробностей инцидента военные не уточнили. Напомним, в Беларуси 14 сентября стартовали совместные с Россией учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября.

В российском оборонном министерстве заявили, что в учениях принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих. Это, по данным ведомства, 7,2 тысяч человек от Беларуси и около 5,5 тысяч - от России.

Как сообщал УРА-Информ, глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.