В Раде зарегистрирован проект Госбюджета-2018, - Парубий

Известно, что проект госбюджета на 2018 г. уже был зарегистрирован в Верховной Раде страны. Такое заявление сделал 18-го сентября Андрей Парубий – глава парламента – в рамках согласительного совета. По его словам – в соответствии с законом – проект бюджета уже подали в парламент.

И уже в самом ближайшем будущем проект Госбюджета появится на сайте парламента. В проекте Госбюджета-2018 предполагается немалая сумма на сферу обороны и безопасности. Представить же проект Парубий предложил уже в пятницу – 22 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте Госбюджета-2018 на ВСУ предусмотрено 83,3 миллиарда гривен.