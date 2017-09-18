08:20 18.09.2017 | Политика | Новости
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Турция продолжает стягивать силы к южным границам

В провинцию Южный Хатай на границе с Сирией турецкие военные стягивают бронетехнику. Об этом передает Anadolu.

Турция продолжает стягивать силы к южным границам

Согласно информации источника, более 80 единиц бронированного транспорта доставили в южный Хатай. 

Такие действия страна проводит для укрепления своих смежных с Сирией границ. В тот же район были дополнительно направлены автомобили скорой помощи.

Ранее на встрече в Казахстане Россия, Иран и Турция договорились о четвертой зоне деэскалации в районе провинции Идлиб в Сирии.

Страны-делегаты договорились выделить свои силы для патрулирования зоны - провинции Идлиб, а также части соседних районов Латакия, Хама и Алеппо.

Таким образом, страны готовы разработать специальную карту размещения оружие и войск коалиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Турция завершила возведение стены на границе с Сирией. Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию.


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