Трамп призвал ООН изменить линию поведения и уменьшить бюрократию

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая на заседании генеральной ассамблеи организации объединенных наций.

По словам главы США, нужно призвать главу ООН изменить принципы работы, в частности, уменьшить бюрократию.

Также, есть просьба обратить внимание на то, чтобы Организация Объединенных Наций изменила свою линию поведения так, как она всегда действовала, так как данные методы не работают.

Также он добавил, что США и другие члены организации поддержат эти реформы и это видение.

"Благодаря этому ООН может быть более эффективной и способствовать гармонии и миру в мире", - отметил президент США.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд аль-Хуссейн утверждает, что постоянная критика Трампом американских журналистов может препятствовать свободе слова в США.