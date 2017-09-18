США пересмотрят варианты возвращения к Парижскому климатическому соглашению

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что США могут возобновить переговоры по возвращению к климатическому соглашению.
Об этом передает "Радио Свобода".
По словам Тиллерсона, президент Трамп готов обсудить новые предложения по поводу новых условий соглашения, которые буду более выгодны для штатов.
Ранее Дональд Трамп разорвал климатическое соглашение с рядом мировых стран, которое действовало при администрации Барака Обамы. Само соглашение направлено на борьбу с резким изменением климата.
Мировое сообщество раскритиковало такое решение президента, назвав его "ошибкой с большими последствиями".
Трамп готов предложить свои условия по возвращению к соглашению.
"Мы всегда готовы к диалогу в данном контексте", - подчеркнул Тиллерсон.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Белом доме климатическое соглашение назвали "вредным" для американской экономики.