15:15 18.09.2017 | Политика | Новости
100174021:labazovych

Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным

Глава государства Венесуэлы Николас Мадуро поведал о своих сходствах с советским лидером Иосифом Сталином.

Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным

Об этом передает Venezuela al Dia.

По словам Мадуро, в мире действительно есть люди, которые называют его карибским Сталиным.

"Да, я похож на него. Посмотрите на мой профиль", - отметил Мадуро.

Стоить отметить, что уже не впервые это, когда президент Венесуэлы публично сравнивает себя с советским лидером. В частности, более двух лет назад на книжной ярмарке в Каракасе он взял книгу Доменико Лосурдо "Сталин: история и критика черной легенды" и также заявил о сходстве со Сталиным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Николас Мадуро в ближайшие время хочет ввести новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в ходе выступления в Конституционной ассамблее.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив