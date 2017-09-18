Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным

Об этом передает Venezuela al Dia.

По словам Мадуро, в мире действительно есть люди, которые называют его карибским Сталиным.

"Да, я похож на него. Посмотрите на мой профиль", - отметил Мадуро.

Стоить отметить, что уже не впервые это, когда президент Венесуэлы публично сравнивает себя с советским лидером. В частности, более двух лет назад на книжной ярмарке в Каракасе он взял книгу Доменико Лосурдо "Сталин: история и критика черной легенды" и также заявил о сходстве со Сталиным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Николас Мадуро в ближайшие время хочет ввести новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в ходе выступления в Конституционной ассамблее.