Порошенко в США обсудит вопрос освобождения заложников

Так, глава нашей страны назвал дело об освобождении украинских заложников – основным вопросом его визита в США – на 72-ую сессию Генассамблеи ООН. Президент рассказал про это в социальной сети.

Так, вопрос об освобождении заложников будет основным вопросом, который будет обсуждаться в рамках визита в США – подчеркнул Порошенко. Про это он поведал в социальной сети 17-го сентября. Также глава страны добавил, что еще год назад властям Украины таки удалось освободить из плена волонтера Владимира Жемчугова, которые удерживали российские боевики.

Как сообщал УРА-Информ, 144 заложника остается в плену у террористов.