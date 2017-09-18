Порошенко в понедельник отправится на сессию Генассамблеи ООН

Тут он пробудет три дня, а целью его визита станет участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-представительстве главы государства, Порошенко выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

Вместе с тем на полях Генеральной Ассамблеи Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко уже традиционно встретится с лидерами украинской громады США, представителями крымско-татарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.