10:57 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173973:Polishuk

Порошенко в понедельник отправится на сессию Генассамблеи ООН

В понедельник, 18 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправится в Соединенные Штаты Америки.

Порошенко в понедельник отправится на сессию Генассамблеи ООН

Тут он пробудет три дня, а целью его визита станет участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-представительстве главы государства, Порошенко выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

Вместе с тем на полях Генеральной Ассамблеи Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко уже традиционно встретится с лидерами украинской громады США, представителями крымско-татарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив