Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад

Такое мнение высказал в понедельник, 18 сентября, во время встрече с украинской общиной и крымско-татарскими организациями США президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, глава государства также рассказал им, что в ходе антитеррористической операции погибли более десяти тысяч граждан Украины.

Украинцы - нация мира. Но мы заплатили человеческими жизнями за свою независимость, - сказал Порошенко. Он также поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад в принятии положительного решения о введении санкций против России.

Напомнмим, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 18 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправится в Соединенные Штаты Америки. Тут он пробудет три дня, а целью его визита станет участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.