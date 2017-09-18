21:15 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад

Решение Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине оборонительного оружия откроет такие же возможности с другими странами.

Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад

Такое мнение высказал в понедельник, 18 сентября, во время встрече с украинской общиной и крымско-татарскими организациями США президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, глава государства также рассказал им, что в ходе антитеррористической операции погибли более десяти тысяч граждан Украины.

Украинцы - нация мира. Но мы заплатили человеческими жизнями за свою независимость, - сказал Порошенко. Он также поблагодарил украинскую диаспору за ее вклад в принятии положительного решения о введении санкций против России.

Напомнмим, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 18 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправится в Соединенные Штаты Америки. Тут он пробудет три дня, а целью его визита станет участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.


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