05:00 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко 22 сентября отправится в Канаду

На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко посетит Канаду.

Порошенко 22 сентября отправится в Канаду

Его рабочий визит начнется 22 сентября и продлится два дня. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Администрации президента, запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.

Глава украинского государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игорь непобежденных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины. Кроме этого, планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко 18-21 сентября будет находиться с рабочим визитом в США.


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