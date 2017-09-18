Порошенко 22 сентября отправится в Канаду

Его рабочий визит начнется 22 сентября и продлится два дня. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Администрации президента, запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.

Глава украинского государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игорь непобежденных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины. Кроме этого, планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко 18-21 сентября будет находиться с рабочим визитом в США.