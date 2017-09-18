Парубий призвал парламент более активно работать над принятием реформ

Об этом Парубий заявил во время заседания Согласительного совета.

По словам спикера, парламент рассмотрел законы о кодексах судебной реформы, этот кодекс имеет четыре тысячи 383 поправки, а изменено только 700. Также глава призывает фракции и комитеты, более эффективно работать на этой неделе, поскольку на повестке дня стоит огромное количество законов, которые ждут председатели комитетов.

"Особенное внимание хотел бы обратить на следующие реформы, которые стоят у судебной - это пенсионная и медицинская реформы", - сказал председатель ВР.

При этом он добавил, что парламент имеет шанс "завершить на этой неделе рассмотрение судебной реформы". Кроме того Парубий напомнил, что принятие пенсионной реформы - это одно из требований по сотрудничеству Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.