Парубий призвал парламент более активно работать над принятием реформ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.
Об этом Парубий заявил во время заседания Согласительного совета.
По словам спикера, парламент рассмотрел законы о кодексах судебной реформы, этот кодекс имеет четыре тысячи 383 поправки, а изменено только 700. Также глава призывает фракции и комитеты, более эффективно работать на этой неделе, поскольку на повестке дня стоит огромное количество законов, которые ждут председатели комитетов.
"Особенное внимание хотел бы обратить на следующие реформы, которые стоят у судебной - это пенсионная и медицинская реформы", - сказал председатель ВР.
При этом он добавил, что парламент имеет шанс "завершить на этой неделе рассмотрение судебной реформы". Кроме того Парубий напомнил, что принятие пенсионной реформы - это одно из требований по сотрудничеству Украины.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.