12:30 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий призвал парламент более активно работать над принятием реформ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.

Парубий призвал парламент более активно работать над принятием реформ

Об этом Парубий заявил во время заседания Согласительного совета.

По словам спикера, парламент рассмотрел законы о кодексах судебной реформы, этот кодекс имеет четыре тысячи  383 поправки, а изменено только 700. Также глава призывает фракции и комитеты, более эффективно работать на этой неделе, поскольку на повестке дня стоит огромное количество законов, которые ждут председатели комитетов.

"Особенное внимание  хотел бы обратить на следующие реформы, которые стоят у судебной - это пенсионная и медицинская реформы", - сказал председатель ВР.

При этом он добавил, что парламент имеет шанс "завершить на этой неделе рассмотрение судебной реформы". Кроме того Парубий напомнил, что принятие пенсионной реформы - это одно из требований по сотрудничеству Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.


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