Парубий подтвердил, что БПП и "Народный фронт" ведут переговоры об объединении

Об этом в понедельник, 18 сентября, во время брифинга в парламенте сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, ему известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу еще не принято.

Вместе с тем Парубий отметил, что если такое решение будет принято, то об этом прессе будет объявлено. Мы соберемся на брифинги объявим решение по этому поводу и будем с вами этот вопрос обсуждать, - сказал глава парламента, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее вывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил и высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".