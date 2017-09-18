22:55 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подтвердил, что БПП и "Народный фронт" ведут переговоры об объединении

Парламентские фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" в настоящее время ведут консультации об объединении политических сил.

Парубий подтвердил, что БПП и

Об этом в понедельник, 18 сентября, во время брифинга в парламенте сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, ему известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу еще не принято.

Вместе с тем Парубий отметил, что если такое решение будет принято, то об этом прессе будет объявлено. Мы соберемся на брифинги объявим решение по этому поводу и будем с вами этот вопрос обсуждать, - сказал глава парламента, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее вывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил и высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".


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