Контингент миротворцев на Донбассе - 40 тыс человек и не меньше, - Тука

Об этом говорит сам Тука.

По его словам, необходимо взглянуть на опыт боевой миссии ОНН на Балканах, так как площадь Украины намного больше, то и миротворцев будет намного больше.

Таким образом, ожидается количество от 40 до 60 тыс человек.

Миротворцев нужно рассредоточить по всей оккупированой территории восточной Украины, а не только вдоль разграничительной границы.

Тука утверждает, что страны-сателлиты РФ, такие как Армения, Казахстан и сама Россия не должны присутствовать в миссии.

Сам Тука уверен, что желающих принять участие в миссии будет достаточно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на оккупированной территории должно находиться не менее десяти тысяч миротворцев ООН.