Контингент миротворцев на Донбассе - 40 тыс человек и не меньше, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что для полного охвата территорий Украины потребуется 60 тыс миротворцев.
Об этом говорит сам Тука.
По его словам, необходимо взглянуть на опыт боевой миссии ОНН на Балканах, так как площадь Украины намного больше, то и миротворцев будет намного больше.
Таким образом, ожидается количество от 40 до 60 тыс человек.
Миротворцев нужно рассредоточить по всей оккупированой территории восточной Украины, а не только вдоль разграничительной границы.
Тука утверждает, что страны-сателлиты РФ, такие как Армения, Казахстан и сама Россия не должны присутствовать в миссии.
Сам Тука уверен, что желающих принять участие в миссии будет достаточно.
Как сообщалось в "УРА-Информ", координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на оккупированной территории должно находиться не менее десяти тысяч миротворцев ООН.