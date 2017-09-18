10:40 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Контингент миротворцев на Донбассе - 40 тыс человек и не меньше, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что для полного охвата территорий Украины потребуется 60 тыс миротворцев.

Контингент миротворцев на Донбассе - 40 тыс человек и не меньше, - Тука

Об этом говорит сам Тука.

По его словам, необходимо взглянуть на опыт боевой миссии ОНН на Балканах, так как площадь Украины намного больше, то и миротворцев будет намного больше.

Таким образом, ожидается количество от 40 до 60 тыс человек.

Миротворцев нужно рассредоточить по всей оккупированой территории восточной Украины, а не только вдоль разграничительной границы.

Тука утверждает, что страны-сателлиты РФ, такие как Армения, Казахстан и сама Россия не должны присутствовать в миссии.

Сам Тука уверен, что желающих принять участие в миссии будет достаточно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на оккупированной территории должно находиться не менее десяти тысяч миротворцев ООН.


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