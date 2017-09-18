15:39 18.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман инициировал разработку программы банковской поддержки агропроизводителей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал разработку специальной программы поддержки украинских агропроизводителей со стороны государственных банков путем привлечения инвестиций и внедрения приемлемых условий кредитования.

Гройсман инициировал разработку программы банковской поддержки агропроизводителей

Об этом он сказал во время совещания по вопросам кредитования сельскохозяйственных производителей.

По словам министра, рабочую группу возглавит первый заместитель Министра экономического развития - Максим Нефедов. В таком случае, первые результаты работы группы должны быть представлены на рассмотрение Правительства до первого ноября.

Документ, как ожидается, будет разрабатывать специальная межведомственная рабочая группа, участие в которой примут представители банковского сектора.

Глава Правительства напомнил, что объем государственной поддержки агросектора на 2018 год запланирован в объеме около 7,3 млрд грн, в том числе один млрд грн - на поддержку фермеров и два млрд грн - на удешевление кредитов для создания новых молочно-товарных комплексов.

Таким образом правительство закладывает основу для развития животноводства и рост этого сегмента агропроизводства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко станет представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде.


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