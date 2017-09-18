Гройсман инициировал разработку программы банковской поддержки агропроизводителей

Об этом он сказал во время совещания по вопросам кредитования сельскохозяйственных производителей.

По словам министра, рабочую группу возглавит первый заместитель Министра экономического развития - Максим Нефедов. В таком случае, первые результаты работы группы должны быть представлены на рассмотрение Правительства до первого ноября.

Документ, как ожидается, будет разрабатывать специальная межведомственная рабочая группа, участие в которой примут представители банковского сектора.

Глава Правительства напомнил, что объем государственной поддержки агросектора на 2018 год запланирован в объеме около 7,3 млрд грн, в том числе один млрд грн - на поддержку фермеров и два млрд грн - на удешевление кредитов для создания новых молочно-товарных комплексов.

Таким образом правительство закладывает основу для развития животноводства и рост этого сегмента агропроизводства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко станет представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде.