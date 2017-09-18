Детали встречи Лавров-Тиллерсон

Согласно информации источника, стороны обсудили некоторые аспекты дальнейших действий на Ближнем востоке, а также в регионе Северной Африки.

В контексте сирийского вопроса Тиллерсон выразил недовольство участием Ирана в недавних переговорах в Казахстане. Страны договорились проводить дальнейшую борьбу против ИГИЛ.

Переговоры прошли в неформальном формате на уровне глав МИДа и послов в представительстве РФ при ООН.

Министры переговорили по поводу предстоящей реформы ООН, обсуждение которой пройдет в понедельник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Тиллерсон заявил, что санкции, которые сейчас действуют против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит вызвавшие их действия.