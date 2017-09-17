09:24 17.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине за год задержали семь тысяч взяточников

В течение последнего года в Украине получилось провести задержание 6931 взяточника.

В Украине за год задержали семь тысяч взяточников

Такие данные недавно распространил Генеральный прокурор страны - Юрий Луценко. Согласно его словам – на данный момент было проведено задержание в Украине 6931-го взяточника. Среди задержанных в том числе – 3934 – состоянием на данный момент – пребывают в судах.

Это – цифра, которой волне уже могла бы гордиться вся система – подчеркнул Ю. Луценко. И речь – не только про мелких чиновников. Речь также – про руководителей облгосадминистраций, а также министерств, про чиновников и прочих.

Как сообщал УРА-Информ, в августе на Черниговщине чиновник попался на взятке размером 50 тысяч гривен.


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