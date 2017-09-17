В МВД гарантируют объективное расследование трагедии в Одессе

Известно, что в Министерстве внутренних дел страны гарантируют объективность расследования событий, которые 16-го сентября произошли в детском лагере под названием "Виктория" города Одессы. При этом в МВД также призвали всех не спекулировать на трагедии и не использовать горе людей в реализации собственных политических амбиций. Просьба – проявить человечность и сострадание к тем семьям, которые потеряли детей – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в детском лагере "Виктория" ночью 16 сентября случился масштабный пожар, по итогам которого погибло трое детей. Подозрение уже было объявлено худруку этого лагеря, в комнате которой и началось возгорание.