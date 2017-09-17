12:38 17.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МВД гарантируют объективное расследование трагедии в Одессе

В МВД уже выразили соболезнования по причине масштабного пожара в детском лагере в Одессе.

В МВД гарантируют объективное расследование трагедии в Одессе

Известно, что в Министерстве внутренних дел страны гарантируют объективность расследования событий, которые 16-го сентября произошли в детском лагере под названием "Виктория" города Одессы. При этом в МВД также призвали всех не спекулировать на трагедии и не использовать горе людей в реализации собственных политических амбиций. Просьба – проявить человечность и сострадание к тем семьям, которые потеряли детей – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в детском лагере "Виктория" ночью 16 сентября случился масштабный пожар, по итогам которого погибло трое детей. Подозрение уже было объявлено худруку этого лагеря, в комнате которой и началось возгорание.


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