В Минобороны Беларуси рассказали о применении авиационных бомб в рамках "Запад-2017"

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Как отмечается, общая численность военного контингента составляет 12,7 тысяч военных из обеих стран. Среди них 10,4 тысяч будут принимать участие в учениях на территории Беларуси, с применения авиационных бомб из положения штурмового круга, осуществлением пусков неуправляемых ракет и стрельбы из пушек.

Кроме того, на участке местности "Дретунь" в Витебской области вертолетами смешанной авиационной базы осуществляется поиск ДРГ условного противника и НВФ. Так, высадкой группы 103 гвардейской воздушно-десантной бригады,будет обеспечена авиационная поддержка, а также уничтожение условного противника в населенном пункте.

Стоить добавить, что в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2017" задействовано шесть военных полигонов, а также два участка местности Витебской области. Вместе стем будут разыграны боевые действия по защите государственной части границы на северо-западе страны. В частности, условным противником является вымышленная территория Беларуси "Вейшнория".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.