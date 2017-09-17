В Минобороны Беларуси рассказали о применении авиационных бомб в рамках "Запад-2017"

В Беларуси на 210 авиационном полигоне самолеты Су-25 116 штурмовой авиационной базы и российские самолеты Су-34 отрабатывают вопросы уничтожения незаконно вооруженных формирований и диверсионно-разведывательной группы условного противника, путем применения авиационных бомб.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
Как отмечается, общая численность военного контингента составляет 12,7 тысяч военных из обеих стран. Среди них 10,4 тысяч будут принимать участие в учениях на территории Беларуси, с применения авиационных бомб из положения штурмового круга, осуществлением пусков неуправляемых ракет и стрельбы из пушек.
Кроме того, на участке местности "Дретунь" в Витебской области вертолетами смешанной авиационной базы осуществляется поиск ДРГ условного противника и НВФ. Так, высадкой группы 103 гвардейской воздушно-десантной бригады,будет обеспечена авиационная поддержка, а также уничтожение условного противника в населенном пункте.
Стоить добавить, что в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2017" задействовано шесть военных полигонов, а также два участка местности Витебской области. Вместе стем будут разыграны боевые действия по защите государственной части границы на северо-западе страны. В частности, условным противником является вымышленная территория Беларуси "Вейшнория".
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.