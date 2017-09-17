02:00 17.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минобороны Беларуси рассказали о применении авиационных бомб в рамках "Запад-2017"

В Беларуси на 210 авиационном полигоне самолеты Су-25 116 штурмовой авиационной базы и российские самолеты Су-34 отрабатывают вопросы уничтожения незаконно вооруженных формирований и диверсионно-разведывательной группы условного противника, путем применения авиационных бомб.

В Минобороны Беларуси рассказали о применении авиационных бомб в рамках

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Как отмечается, общая численность военного контингента составляет 12,7 тысяч военных из обеих стран. Среди них 10,4 тысяч будут принимать участие в учениях на территории Беларуси, с применения авиационных бомб из положения штурмового круга, осуществлением пусков неуправляемых ракет и стрельбы из пушек.

Кроме того, на участке местности "Дретунь" в Витебской области вертолетами  смешанной авиационной базы осуществляется поиск ДРГ условного противника и НВФ. Так, высадкой группы 103 гвардейской воздушно-десантной бригады,будет обеспечена авиационная поддержка, а также уничтожение условного противника в населенном пункте.

Стоить добавить, что в совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2017" задействовано шесть военных полигонов, а также два участка местности Витебской области. Вместе стем будут разыграны боевые действия по защите государственной части границы на северо-западе страны. В частности, условным противником является вымышленная территория Беларуси "Вейшнория".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ


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