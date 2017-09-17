На Донбасс необходимо привлечь не менее 10 тыс. миротворцев ООН

По ее ссловам, в первую очередь необходимо учитывать всю территорию. К примеру, были случаи когда миротворцы в пределах конфликта имели гораздо меньшее поле, необходимое для реагирования. Так, украинская территория большая, более 400 км границы между Украиной и РФ.

Также, она подчеркнула, что даже если попытаться оценить, какое количество полицейских на момент начала агрессии было на оккупированной сегодня территории, то это более 10 тыс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",президент Украины Петр Порошенко во время заседаний Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в сентябре 2017 года планирует представить идею введения миротворцев на Донбасс.