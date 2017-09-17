03:00 17.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбасс необходимо привлечь не менее 10 тыс. миротворцев ООН

Координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на оккупированной территории должно находиться не менее десяти тысяч миротворцев ООН.

На Донбасс необходимо привлечь не менее 10 тыс. миротворцев ООН

По ее ссловам, в первую очередь необходимо учитывать всю территорию. К примеру, были случаи когда миротворцы в пределах конфликта имели гораздо меньшее поле, необходимое для реагирования. Так, украинская территория большая, более 400 км границы между Украиной и РФ.

Также, она подчеркнула, что даже если попытаться оценить, какое количество полицейских на момент начала агрессии было на оккупированной сегодня территории, то это более 10 тыс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",президент Украины Петр Порошенко во время заседаний Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в сентябре 2017 года планирует представить идею введения миротворцев на Донбасс.


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