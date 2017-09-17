Конфликт на Донбассе быстро не завершится, - Хаас

Такое заявление сделал Ричард Хаас – глава Совета международных отношений – в рамках проведения встречи Ялтинской евростратегии. Согласно его словам – в ближайшее время не следует ожидать завершения на Донбассе конфликта, а также каких-то изменений касательно Крыма.

По словам Хааса – он бы не ожидал каких-то результатов от миротворцев на востоке. Однако он очень рассчитывает на санкции, которые намерен внедрять конгресс США и возможно принятие решения по поводу предоставления Украине летального оружия – отметил также он.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс следует привлечь минимум десять тысяч миротворцев – сообщала координатор сети ОПОРА – О. Айвазовская.