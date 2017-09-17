Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ

По словам главы Кабмина, цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа, а также в соответствии с формулой, которая должна быть справедливой.

"Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", - заявил он.

Также, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что причин повышать цену на газ для населения нет. Объясняя это тем, что правительство не видит объективных причин повышать цену на природный газ для населения.По этому поводу сейчас идут переговоры с МВФ.

Напоследок вице-премьер подчеркнул обязательность выполнения правительством условий меморандума.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман дал поручение министрам, чтобы те прекратили неправомерные проверки бизнеса.