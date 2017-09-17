Гройсман поздравил спасателей с их профессиональным праздником

Такие данные распространил Правительственный портал. Согласно сообщению – Гройсман подчеркнул, что работа спасателя – одна из самых опасных и самых почетных. Сильные, решительные, надежные - это список основных черт характера спасателей ГСЧС нашей страны.

Именно они первыми приходят на помощь гражданам в трудную минуту. В экстремальной ситуации и при этом за считанные секунды Они вынуждены принимать ответственные и быстрые решения, от них зависит оказание помощи, сбережение здоровья – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, спасателям ГСЧС вскоре повысят зарплату – сообщал П. Порошенко.