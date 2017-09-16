10:55 16.09.2017 | Политика | Новости
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В Венесуэле президент и оппозиция сели за стол переговоров

Делегации правительства Венесуэлы и оппозиции пришли к общему компромиссу в вопросе сосуществования в одном государстве. Об этом передает ТАСС.

В Венесуэле президент и оппозиция сели за стол переговоров

Согласно информации ведомства, Мадуро доволен тем, что руководство оппозиции согласилось сесть за стол переговоров, не продолжая дальнейшую эскалацию конфликта. Стороны пришли к тому, что необходимо обоюдное политическое сосуществование в условиях, когда в стране требуется проведение реформ.

Следующая встреча уже назначена на 27 сентября в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.

Между сторонами уже состоялась череда переговоров при участии Чили, Боливии, Доминикан.

Ранее в стране произошли массовые выступления против действующего президента. Дошло до того, что несколько сотен военных  пригрозили Мадуро переворотом. Генпрокурору страны угрожали расправой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно конституционная ассамблея Венесуэлы единогласно утвердила Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы.


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