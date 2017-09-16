В Венесуэле президент и оппозиция сели за стол переговоров

Делегации правительства Венесуэлы и оппозиции пришли к общему компромиссу в вопросе сосуществования в одном государстве. Об этом передает ТАСС.
Согласно информации ведомства, Мадуро доволен тем, что руководство оппозиции согласилось сесть за стол переговоров, не продолжая дальнейшую эскалацию конфликта. Стороны пришли к тому, что необходимо обоюдное политическое сосуществование в условиях, когда в стране требуется проведение реформ.
Следующая встреча уже назначена на 27 сентября в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.
Между сторонами уже состоялась череда переговоров при участии Чили, Боливии, Доминикан.
Ранее в стране произошли массовые выступления против действующего президента. Дошло до того, что несколько сотен военных пригрозили Мадуро переворотом. Генпрокурору страны угрожали расправой.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно конституционная ассамблея Венесуэлы единогласно утвердила Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы.