В Венесуэле президент и оппозиция сели за стол переговоров

Согласно информации ведомства, Мадуро доволен тем, что руководство оппозиции согласилось сесть за стол переговоров, не продолжая дальнейшую эскалацию конфликта. Стороны пришли к тому, что необходимо обоюдное политическое сосуществование в условиях, когда в стране требуется проведение реформ.

Следующая встреча уже назначена на 27 сентября в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.

Между сторонами уже состоялась череда переговоров при участии Чили, Боливии, Доминикан.

Ранее в стране произошли массовые выступления против действующего президента. Дошло до того, что несколько сотен военных пригрозили Мадуро переворотом. Генпрокурору страны угрожали расправой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно конституционная ассамблея Венесуэлы единогласно утвердила Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы.