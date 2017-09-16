18:12 16.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом необходимо пересмотреть, - МЭРТ

Министр экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская глубоко уверена, что соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом должно быть обновлено.

Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом необходимо пересмотреть, - МЭРТ

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба YES.

По ее словам, данный договор давно был подготовлен и уже устарел. По этому поводу необходимо собраться с представителями ЕС и посмотреть, какие меры либерализации должны быть проведены, считает Микольская.

Также торговый представитель Украины указала, что квоты, которые предусмотрены соглашением, сейчас не удовлетворяют требования экономики Украины и Европейского союза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной с другой стороны. 


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