"Шенген" трещит по швам

По словам канцлера, на сегодняшний день охрана внешних границ не обеспечена должным образом, а потому будет правильным решением исправить контроль на особо важных участках.

Канцлер уверена, что государство не может обойтись без укрепления национальных границ.

Такие действия Меркель вполне объяснимы, ведь скоро в стране пройдут выборы, а потому необходимо "загладить" промах Меркель с урегулированием потока мигрантов, с которым канцлер так и не смогла справиться.

Кстати, граждане ЕС "Шенгенской зоны" могут спокойно перемещаться по странам-членам зоны без особого контроля.

Однако новые потоки беженцев вынуждают ряд стран ограничить контакты на границах со странами-донорами. Германия временно воостановит контроль на границах с Австрией.

Германский контроль несколько раз расширялся ЕС посредством специальных разрешений, последний раз до 11 ноября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава австрийской полиции Гельмут Томак отметил, что важно не только не позволять мигрантам незаконно пересекать границы, но, прежде всего, сохранять человеческие жизни.