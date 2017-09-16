"Шенген" трещит по швам

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на внешних границах нужно снова возобновить контроль. Об этом передает издание Stern.
По словам канцлера, на сегодняшний день охрана внешних границ не обеспечена должным образом, а потому будет правильным решением исправить контроль на особо важных участках.
Канцлер уверена, что государство не может обойтись без укрепления национальных границ.
Такие действия Меркель вполне объяснимы, ведь скоро в стране пройдут выборы, а потому необходимо "загладить" промах Меркель с урегулированием потока мигрантов, с которым канцлер так и не смогла справиться.
Кстати, граждане ЕС "Шенгенской зоны" могут спокойно перемещаться по странам-членам зоны без особого контроля.
Однако новые потоки беженцев вынуждают ряд стран ограничить контакты на границах со странами-донорами. Германия временно воостановит контроль на границах с Австрией.
Германский контроль несколько раз расширялся ЕС посредством специальных разрешений, последний раз до 11 ноября.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава австрийской полиции Гельмут Томак отметил, что важно не только не позволять мигрантам незаконно пересекать границы, но, прежде всего, сохранять человеческие жизни.