Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По информации ведомства, указ "О дополнительных мерах относительно социальной защиты детей журналистов, которые погибли (умерли) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" был подписан президентом украинской страны.
Согласно указу, теперь в нашей стране будут созданы дополнительные правовые основания для назначения президентских стипендий детям погибших журналистов.
Также стало известно, что Порошенко поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Овидиополе Одесской области вчера вечером, 25 августа, жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.