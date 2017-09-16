Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По информации ведомства, указ "О дополнительных мерах относительно социальной защиты детей журналистов, которые погибли (умерли) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" был подписан президентом украинской страны.

Согласно указу, теперь в нашей стране будут созданы дополнительные правовые основания для назначения президентских стипендий детям погибших журналистов.

Также стало известно, что Порошенко поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Овидиополе Одесской области вчера вечером, 25 августа, жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.