В Польше намерены увеличить расходы на оборону из-за российской угрозы

Об этом сообщает издательство ABC News.

По информации издания, согласно документу, в 2020 году расходы государства на оборону должны составлять не ниже 2,1% от ВВП, а в 2020 году - не менее 2,5% от ВВП. В то время как НАТО просит от своих стран-членов выделять не менее 2% от ВВП.

Отмечается, что министр обороны Польши Антоний Мацеревич в пятницу заявил, что увеличение необходимо в качестве ответа на "угрозы с Востока", где Россия "использует силу для достижения своих политических целей".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию.