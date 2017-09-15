19:20 15.09.2017 | Политика | Новости
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В Польше намерены увеличить расходы на оборону из-за российской угрозы

Польский сейм подавляющим большинством одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, требуемого НАТО, на фоне "российской угрозы".

В Польше намерены увеличить расходы на оборону из-за российской угрозы

Об этом сообщает издательство ABC News.

По информации издания, согласно документу, в 2020 году расходы государства на оборону должны составлять не ниже 2,1% от ВВП, а в 2020 году - не менее 2,5% от ВВП. В то время как НАТО просит от своих стран-членов выделять не менее 2% от ВВП.

Отмечается, что министр обороны Польши Антоний Мацеревич в пятницу заявил, что увеличение необходимо в качестве ответа на "угрозы с Востока", где Россия "использует силу для достижения своих политических целей".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию.


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